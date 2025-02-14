Hakkari gülümseten görüntüler... Bu sefer kardan adam yapılmadı

Kaynak: İHA
Hakkari gülümseten görüntüler... Bu sefer kardan adam yapılmadı

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde kar yağışıyla birlikte esnaf kardan eşek yaparak keyifli vakit geçirdi.

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde bulunan esnaf, kar yağışının geç de olsa gelmesiyle kardan eşek yaparak eğlenceli zaman geçirdiler.

Şehit Selahattin İlköğretim Okulu karşısında toplanan esnaf, boş vakitlerini değerlendirmek için kardan eşek yaptı. Yoldan geçenlerin büyük ilgisini çeken kardan eşek, bölgedeki vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Kar yağışının gecikmeli olarak gelmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan esnaf, bu durumu eğlenceli bir şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi. Kardan adam yapmak yerine farklı bir şey denemek isteyen esnaf, kardan eşek yaparak hem eğlendiler hem de vatandaşlara keyifli anlar yaşattılar.

Hakkari gülümseten görüntüler... Bu sefer kardan adam yapılmadı

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