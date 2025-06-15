Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara’nın görev süresi 3 yıl uzatıldı

Hakkari'de 8 yıldır İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Hamdullah Kara'nın görev süresi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun onayıyla 3 yıl daha uzatıldı.

Hakkari'de sağlık alanında uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atan İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'nın görev süresi 3 yıl daha uzatıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından verilen onayla görevine devam edecek olan Dr. Kara, 2016 yılından bu yana yürüttüğü İl Sağlık Müdürlüğü görevini sürdürecek. Görev süresinin uzatılmasına ilişkin bir açıklama yapan Dr. Kara, kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na şahsıma duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Hakkari halkına sağlık alanında en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu görevi bir kez daha bize tevdi eden devlet büyüklerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Dr. Hamdullah Kara'nın görev süresinin uzatılması, sağlık camiası ve kentteki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kara'nın görev süresi boyunca Hakkari'de sağlık altyapısının geliştirilmesi, yeni sağlık tesislerinin kazandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması yönünde önemli adımlar atıldığı belirtildi. Dr. Kara, yeni dönemde de özellikle kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimin artırılması, personel sayısının güçlendirilmesi ve toplum sağlığını önceleyen projelerin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını vurguladı.