Hakkari özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat

Kaynak: İHA
Hakkari özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin gerçekleştirdiği tatbikat film sahnelerini aratmadı.

Hakkari Özel Harekat polislerinin gerçekleştirdiği tatbikat film sahnelerini aratmadı.

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Operasyon sırasında yaralanan arkadaşlarını, sis bombalarının içerisinde kurtaran timlerim görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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Senaryo gereği operasyona giden timlerden biri yararlandı.

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Yaralan arkadaşlarını film sahnelerini aratmayan operasyonla çatışma içerisinden çıkarıp olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Özel Harekat Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından paylaştığı tatbikat görüntüleri büyük beğeni topladı.

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