Hakkari polisi buz kesen havada görev başında

Hakkari polisi çetin kış şartlarına adeta meydan okuyor. Zorlu coğrafya ve iklim şartlarına sahip kentte 7 gün 24 saat elleri tetikte şehrin asayişi ve huzuru için görev yapıyor. Hakkari polisi, kar kış demeden kentin birçok noktasında asayiş uygulamalarına devam ediyor.

Kentin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemini arttıran ekipler, şüpheli buldukları aracı durdurarak sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yapıyor. Yaklaşık 2 gündür Hakkari'de hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına rağmen çalışmalarına devam eden Hakkari polisi, durdurdukları araçları didik aradı.

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Adeta kardan adama dönüşen trafik polisleri ise olumsuz hava şartlarına rağmen muhtemel kazaların önüne geçmek için yoğun bir mesai harcadı.

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