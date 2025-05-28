Hakkari polisinden vatandaşlara kritik uyarı

Kaynak: İHA
Hakkari polisinden vatandaşlara kritik uyarı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşlara "İnternet Dolandırıcılığı" ve "Telefon Dolandırıcılığı" konularında bilgilendirme yaptı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi'nde bilgilendirme standı kuran Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, öğrencilere yönelik "İnternet Dolandırıcılığı" ve "Telefon Dolandırıcılığı" konularında bilgilendirme yaptı.

u.jpgEtkinlikte, dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, 150 adet bilgilendirici broşür dağıtılarak farkındalık oluşturulması sağlandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların benzer dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

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