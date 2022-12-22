﻿Hakkari'de 16 adet patlayıcı ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Hakkari'nin kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 16 adet EYP ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışmalar neticesinde; 21 Aralık 2022 günü merkez kırsalında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda; kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette; 6 adet saat düzenekli 100 gram ağırlığında El Yapımı Patlayıcı (EYP), 8 adet radyo frekans komutalı 100 gram EYP, 1 adet boru içerisine gizlenmiş basma düzenekli EYP ile 1 adet çikolata kutusu içerisinde EYP ele geçirildi" denildi.