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Hakkari'de 16 adet patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'de yapılan operasyonda 16 adet EYP ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 07:57
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Hakkari'de 16 adet EYP ele geçirildi

Hakkari'de 16 adet patlayıcı ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Hakkari'nin kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 16 adet EYP ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışmalar neticesinde; 21 Aralık 2022 günü merkez kırsalında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda; kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette; 6 adet saat düzenekli 100 gram ağırlığında El Yapımı Patlayıcı (EYP), 8 adet radyo frekans komutalı 100 gram EYP, 1 adet boru içerisine gizlenmiş basma düzenekli EYP ile 1 adet çikolata kutusu içerisinde EYP ele geçirildi" denildi.

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