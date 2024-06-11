Hakkari'de 2 mevsim bir arada yaşanıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de 2 mevsim bir arada yaşanıyor

Hakkari’de bir tarafta yaz ayı yaşanırken bir tarafta ise kış ayının yaşanması dikkat çekti.

Yurdu etkisi altına alan sıcak havalar ile beraber Yüksekova ilçesindeki ova çiçekler ile donandı. Ovanın hemen yanındaki 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağının zirbesinde ise halen kar görülüyor. Burada iki mevsimin bir arada yaşanmasının mümkün olduğunu kaydeden İslam Geçirgen şöyle konuştu:

“Güzel bir ovamız var. Şu an ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı'nın zirvesinde ise halen kar duruyor. 2 mevsimi bir arada yaşamak mümkündür. Bizde bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve bu manzarayı fotoğraflamak için geldik. Bu doğa kolay kolay başka yerde bulunmaz, buna şükretmek gerekir”

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