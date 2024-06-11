Hakkari'de 2 mevsim bir arada yaşanıyor

Yurdu etkisi altına alan sıcak havalar ile beraber Yüksekova ilçesindeki ova çiçekler ile donandı. Ovanın hemen yanındaki 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağının zirbesinde ise halen kar görülüyor. Burada iki mevsimin bir arada yaşanmasının mümkün olduğunu kaydeden İslam Geçirgen şöyle konuştu:

“Güzel bir ovamız var. Şu an ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı'nın zirvesinde ise halen kar duruyor. 2 mevsimi bir arada yaşamak mümkündür. Bizde bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve bu manzarayı fotoğraflamak için geldik. Bu doğa kolay kolay başka yerde bulunmaz, buna şükretmek gerekir”