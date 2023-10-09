Hakkari'de çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Hakkari'de yapılan çalışmalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Hakkari'de çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda 6 bin 175 litre kaçak akaryakıt, 3 bin 887 paket gümrük kaçağı sigara, 241 adet cep telefonu, 60 adet elektronik sigara, 12 adet kulaklık ve 325 adet küçükbaş hayvan ele geçirilmiştir. 17 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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