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Hakkari'de karla karışık yağmur ve sis etkili oldu

Hakkari'de akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve sis etkili oldu. Görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 11:50
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Hakkari'de karla karışık yağmur

Hakkari'de karla karışık yağmur ve sis etkili oldu
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İHA'nın haberine göre, Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur ve sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Hakkari'de akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve sis etkili oldu. Sabah saatlerinde yağışlar devam ederken, görüş mesafesi ise yer yer 35 metreye kadar düştü.

Öte yandan, gece saatlerinde bölgede etkili olan yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.
Karayolları yetkilileri; Hakkari-Van, Hakkari-Çukurca ve Hakkari-Şırnak karayolunu kullanan sürücülerin sel, heyelan ve kaya düşmelerine karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.

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