Hakkari'de mayıs ayında karla mücadele

Kaynak: AA
Hakkari'de mayıs ayında karla mücadele
Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmak için mesai yapıyor.

Yüksekova ilçesinde mayıs ayında bile karla mücadele devam ediyor. Kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri, 15 gün önce Dağlıca bölgesindeki Mirgezer Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlanabilmesi için yoğun bir çalışma başlattı.

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aşmasıyla zorlu bir süreç yaşanıyor. Ancak ekipler, kar örtüsünün yüksekliği nedeniyle bazı bölgelerde ekskavatör kullanarak ilerlemeye çalışıyor. Hedefleri ise, 2 gün içinde yolun tamamını temizleyerek ulaşıma açmak.

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