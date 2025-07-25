Hakkari’de merada vahim olay! Çoban vuruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hakkari’de merada vahim olay! Çoban vuruldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Nereden geldiği bilinmeyen uzun namlulu silahtan çıkan mermi meradan hayvan otlatan Abdullatif Duran’a saplandı. Aldığı mermi ile yıkılan Duran, neye uğradığını şaşırdı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Vezirli köyü yakınındaki merada meydana geldi. Büyükbaşlarını otlatan Abdullatif Duran, nereden ateşlendiği bilinmeyen uzun namlulu silahtan çıkan yorgun merminin sağ bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Duran'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulans ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Abdullatif Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma silah kullanan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Hakkari’de merada vahim olay! Çoban vuruldu

Hakkari’de merada vahim olay! Çoban vuruldu

Hakkari’de merada vahim olay! Çoban vuruldu

Hakkari’de merada vahim olay! Çoban vuruldu

Hakkari’de merada vahim olay! Çoban vuruldu

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