Hakkari’de radar ve hız kontrolü denetimi

Kaynak: İHA
Hakkari’de radar ve hız kontrolü denetimi

Hakkari’de değişik noktalarda radar ile hız kontrol denetiminde 224 araç kontrol edildi. Denetimde kurallara uymayan 8 araca cezai işlem uygulandı.

Bir süre önce okul koordinasyon görevlileri ile uygulama noktalarında görevli ekip ve personellerle yapılan uygulamalarda 1478 şahıs sorgulayan ve 32'si servis aracı olmak üzere 224 araç kontrol ederek 8 araca cezai işlem uygulayan polis, bu defa da radar ile hız kontrol uygulaması başlattı.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkâri il merkezinde trafik kazalarının önüne geçilmesi, sürücülere belirlenmiş olan azami hız sınırlarına uyma alışkanlığı kazandırılması ve kazaların sık yaşandığı bölgelerde kazaların azaltılarak halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla radar ile hız kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Herhangi bir olumsuzluğu rastlanılmayan uygulamada denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Hakkari’de radar ve hız kontrolü denetimi

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