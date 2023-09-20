Hakkari’de terör operasyonu: 12 gözaltı

Hakkari'de polis ekipleri tarafından PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Hakkari’de terör operasyonu: 12 gözaltı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ”Terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 19 Eylül 2023 günü Hakkari il merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda 11 PKK/KCK ve 1 FETÖ/PDY şüphelisi olmak üzere 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam etmektedir. Hakkari İI Emniyet Müdürlüğü olarak, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
Elon Musk onay aldı. Korkulan oldu, altı yıl sürecek Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk onay aldı. Korkulan oldu, altı yıl sürecek
Parkta temizlik görevlisi 'Git buradan' deyince kendini salıncağa bağladı Güncel
Parkta temizlik görevlisi 'Git buradan' deyince kendini salıncağa bağladı
Kuyumcuyu vurdu altınları alıp kaçtı Güncel
Kuyumcuyu vurdu altınları alıp kaçtı
Çifte cinayet zanlısı kadın bakın nasıl kurtuldu. Kocasını ve kızını öldürüp gömdü Güncel
Çifte cinayet zanlısı kadın bakın nasıl kurtuldu. Kocasını ve kızını öldürüp gömdü
Bu çiçeği gören kaçacak delik arıyor. Elini bile sürmek cesaret istiyor Güncel
Bu çiçeği gören kaçacak delik arıyor. Elini bile sürmek cesaret istiyor
Mazhar Alanson'un eşinin takipçisine verdiği seksilik yanıtı olay oldu. Paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü Magazin
Mazhar Alanson'un eşinin takipçisine verdiği seksilik yanıtı olay oldu. Paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Düzensiz kanamaların nedenini uzmanı açıkladı Sağlık
Düzensiz kanamaların nedenini uzmanı açıkladı