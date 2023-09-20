Hakkari’de terör operasyonu: 12 gözaltı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ”Terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 19 Eylül 2023 günü Hakkari il merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda 11 PKK/KCK ve 1 FETÖ/PDY şüphelisi olmak üzere 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam etmektedir. Hakkari İI Emniyet Müdürlüğü olarak, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.
20 Eylül 2023 Çarşamba