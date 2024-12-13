Hakkari’de yollar buz kesti! 13 Aralık 2024

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari’de yollar buz kesti! 13 Aralık 2024

Hakkari'de etkili olan dondurucu soğukların kentte yaşamı olumsuz etkilediği görüldü.

Hakkari'de etkisini gösteren dondurucu soğuklar, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, cadde ve sokaklar adeta buz pistine dönüştü.

Kaygan zemin nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşarken, Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri duruma müdahale etmek için hızla harekete geçti. Özellikle buzlanmanın yoğun olduğu bölgelerde başlatılan tuzlama çalışmaları, ana arterler, yaya yolları ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı.

Belediye ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde olası kazaların önüne geçilirken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zorunlu olmadıkça araç kullanılmaması gerektiğini vurgulayan yetkililer, soğuk hava koşullarına karşı alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti.

Kentte dondurucu soğukların bir süre daha etkili olması beklenirken, belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bildirildi.

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