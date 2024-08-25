Hakkı Bulut konseri öncesi hastaneye kaldırıldı. Son durumu belli oldu

Tokat'ta konser öncesi rahatsızlanan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, sahneye çıkamadan hastaneye kaldırıldı.
TANSİYONU YÜKSELDİ
Hakkı Bulut, Tokat'ta vereceği konser öncesinde aniden rahatsızlandı. Sanatçının sahneye çıkacağı saatlerde tansiyonunun yükselmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Bulut, hızlı bir müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TABURCU EDİLDİ
Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un durumunun kısa sürede stabil hale geldiği ve tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.