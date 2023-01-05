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28 Şubat'tan cezaevinde olan Hakkı Kılınç hastaneye kaldırıldı

Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan 83 yaşındaki emekli Korgeneral Hakkı Kılınç görüş sırasında iki kez baygınlık geçirdi. Üçüncü kez baygınlık geçirilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç’ın son sağlık durumu ile ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:09
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Hakkı Kılınç hastaneye kaldırıldı

28 Şubat'tan cezaevinde olan Hakkı Kılınç hastaneye kaldırıldı
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Eşi ve çocuğu ile görüş sırasında iki kez fenalaşan 28 Şubat davasından tutuklu emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, ailesi ve infaz memurlarının müdahalesi ile kendisine geldikten sonra bir kez daha baygınlık geçirdi. Üçüncü kez baygınlık geçirilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç’ın son sağlık durumu ile ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yaşananlar sonrası Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar'a konuşan Hakkı Kılınç’ın oğlu Koray Kılınç ise şunları söyledi:

“Halen olayın etkisindeyiz. Babamın baygınlık durumu yeni değil. Bu konuda CİMER’e ben gerekli bilgiyi paylaşmıştım. İnsanların haksız, hukuksuz yere bu duruma düşürülmeleri kabul edilebilir değil. Kısıtlı imkanlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üzgünüz, endişeliyiz. Durumun ciddiyetinin anlaşılması için daha ne olması gerek, bilmiyoruz.”

Yargıtay’ın davayla ilgili cezaları onamasının ardından cezaevine giren ve 505 gündür tutuklu bulunan Hakkı Kılınç’ın, Vertigo, görme, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu olduğu da biliniyor.

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AKM
5.01.2023 16:15
hapishane hücrelerinde bu vatandaşı da çürüteceğiz ölmesini mi bekliyorsunuz hani genel kurmay yoksa sende çakılıp yargılanacağın günümü bekliyorsun  
 
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