Hakkı Öznur: Ülkücülük ahlaktır, duruştur, tavırdır!

Konferansa, çok sayıda STK temsilcileri, akademisyenler ile İyi Parti Adana İl Başkanı Veysel Yıldız, Anahtar Parti Adana İl Başkanı Atilla Karataş ,Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Volkan Akyüz, Zafer Partisi, BBP, Milli Yol Partisi mensupları ile kalabalık bir gençlik topluluğu ve vatandaşlar katıldı. Konferansa İlgi ve alaka çok büyüktü. Bu anlamlı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ardından 9 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabını anlatan sinevizyon, gösterime girdi. Sinevizyonu izleyenler, çok duygulandılar, gözyaşlarını tutamadılar. Ülkücü hareketin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’i, hareketin önde gelen isimleri Dündar Taşer, Ahmet Er, Galip Erdem ve birçok dava büyükleri ile Türkmen Beyimiz Şehit Gün Sazak, küresel bir suikastla şehit edilen Muhsin Yazıcıoğlu, 12 Eylül öncesi ve sonrası şehit düşen Ülkücülerin resimleri, MHP ve Ülkü Ocakları’nın düzenlediği yüzbinlerin katıldığı tarihi mitinglerin görüntüleri, salondakileri çok duygulandırdı, hüzünlendirdi ve geçmişe götürdü.

Özellikle 15 Nisan 1978 tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı’nda yapılan, 500 bin Ülkücünün katıldığı o tarihi mitingden kareler gösterilirken, kanlı gömleklerle yürüyen gençler, şehit düşen Ülkücülerin resimleri ve yüzlerce dev pankart (Kanımız Aksa da Zafer İslam’ın, Hak-Hukuk-Adalet Milliyetçi Hareket, Yıkılsın Düzen Yaşasın Devlet, Milli Devlet Güçlü İktidar) vb. Türkeş ve MHP kurmay kadrosunun ve akasında yüz binlerce Ülkücünün kol kola yürüyüşlerinin görüntüleri, salonu derinden etkiledi, hüzünlendirdi ve duygulandırdı. Salon, Sinevizyon görüntüleri sonrası alkıştan yıkıldı.

Adana EKSEN temsilcisi Ahmet Sadık Güllü’nün açış konuşmasının ardından EKSEN Sendikasının eski Genel başkanı Dr. İsmail Yıldız kısa ve özlü bir konuşma yaptı. Ardından EKSEN Sendikasının yeni genel başkanı, genç akademisyen Vasıf İnanç Duygulu bir konuşma yaparak günün mana ve önemine değindi.

Daha sonra kürsüye alkışlarla, Ülkücü Hareketin en önemli isimlerinden Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur geldi. 2 saat konuşan Hakkı Öznur yaptığı konuşmayla dinleyicileri etkilemiş, hüzünlendirmiş ve duygulandırmıştır. Ülkücü Hareketin 60 yıllık tarihini, olaylarla, belgelerle ve yanında getirdiği dergilerle, yayınlarla, anlatırken tarih akıyordu. Katılımcılar büyük bir dikkat ve ilgi ile dinliyorlardı.

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Hakkı Öznur konuşmasının en başında , “9 Ciltlik Ülkücü Hareket “kitabının çıkış hikayesini anlatmış başta , Milliyetçi Hareketin lideri rahmetli Alparslan Türkeş ve şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bir çok ülkücü dava büyüklerinin, ülkücü kanaat önderlerinin ve milliyetçi Ülkücü harekete hizmet etmiş çok sayıda ismin destek verdiğini anlatmıştır.

Hakkı Öznur konuşmasında , 1948- 1980 yıllarını ele almıştır. Ülkücü Hareketin fikri ve siyasi temellerini Millet Partisinden, Milliyetçi Hareket Partisine olan tarihi süreçleri, Milliyetçi Ülkücü Hareketin lideri Alparslan Türkeş’in askeri ve siyasi yaşamını, mücadelesini , Milliyetçi Hareketin tarihini, Ülkü Ocaklarının tarihini, Ülkücü Gençliğin verdiği şanlı mücadeleyi , 12 Eylül darbesini, darbe sonrası Ülkücü Hareket’e yapılan baskıları, zulümleri idamları , MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davasını, şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nu , küresel bir tertip olan Yazıcıoğlu suikastini, vb. bir şey konuyu detaylarıyla ,olaylarla, belgelerle, anlatmıştı.

Öznur konuşmasında “Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin ardınsan 16 yıl ,1 ay, 15 gün, toplam 5890 gün geçti. Yazıcıoğlu suikasti kapatılmaya çalışılıyor. Yazıcıoğlu küresel bir tertiple keş dağlarında şehit edildi” dedi.

Hakkı Öznur konuşmasında şunları söylemişti:

Adana Ülkücü Hareketin tarihinde önemli bir yere sahiptir. 8-9 Şubat 1969 tarihinde yapılan CKMP büyük kurultayında partinin ismi “MHP” amblemi ise “3 Hilal” olmuştur. Adana Kapalı spor salonunu dolduran binlerce partili, Genç ülkücüler ,Ülkü Ocaklılar, bu tarihe güne şahitlik ederken salonda, devasa “3 Hilalli “ bayraklar coşkuyla sallanırken salon “Başbuğ Türkeş” diye inliyordu.

Adana Ülkücü hareketin tarihinde sadece isim ve amblem değişikliğiyle değil, hareketin lideri Alparslan Türkeş’in 12 Ekim 1969, 14 Ekim 1973, 5 Haziran 1977 Genel Seçimlerinde Milletvekili seçildiği il olarak önemlidir.

12 Eylül 1980 öncesi, Ülkücü Hareket her türlü emperyalizme karşı tarihi bir mücadele verirken, milli bir direniş ortaya koyarken, destanlık mücadele verirken Anadolu’nun dört bir yanında olduğu gibi bir çok mensubu da Adana’da şehit düşmüştür. Onlarca Ülküdaşımız Adana’da şehit edilmişti.

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Adana Ülkücüleri, POL-DER’li çeteler tarafından işkencelerden geçirilmiştir. Haksız yere tutuklanan çok sayıda MHP ve Ülkücü hareket mensubu, Adana’daki cezaevlerinde yıllarca hapis yatmışlardır. Dışarda şehit düşen ülküdaşlarımız olduğu gibi Adana cezaevinde de komünistlerin saldırısı sonucu şehit düşen ülküdaşlarımız oldu.

12 Eylül sonrası bir çok Adanalı ülküdaşımız MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davasında idamla yargılanmış çok sayıda Adana Ülkücüsü, Mamak Askeri cezaevi olmak başta olmak üzere Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Aydın, Gaziantep vb. cezaevlerinde uzun yıllar yatmıştı.

ANLATILAN SENİN TARİHİNDİR ÜLKÜDAŞIM!

9 ciltlik “Ülkücü Hareket” kitabının çıkış hikâyesini anlatmadan olmaz!. Çünkü bu hikâye, hepimizin hikâyesi.

Ülkücü Hareket bu sahada Ülkücü hareket üzerine yapılmış en geniş kapsamlı, belgeli tek çalışmadır. Bu büyük çalışma, Türk siyasi tarihine damgasını vuran, milliyetçi-Ülkücü hareketle ilgili gizli kalmış pek çok yönü gün ışığına çıkarmakta, ortaya atılmış isnat ve iddiaları çürütmekte ve geleceğe yönelik değerlendirmeler için devasa bir doküman hazinesinin kapısını aralamakta.

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Kendimi Bildim Bileli Ülkücüyüm Ve Türk Milliyetçisiyim.

Ülkücülük, bir siyasal kimlik ve bir yaşam biçimidir. Ülkücüler, milletin adamlarıdırlar. Ülkücüler, tarihleri boyunca demokrasi, adalet ve özgürlüklerden yana tavır almış, adaletsizliklere, haksızlıklara, zulme hep karşı durdu.

Ülkücülük bir ahlak, vicdan ve değerler hareketidir.

Ülkücü hareket, teorik temelleri ve entelektüel esasları olan, Ülkücü dünya görüşünün siyasi hareketidir.

Ülkü Ocakları mektebinde, yüce ülkü ve değerlerin ışığında, adaleti, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri savunmayı, milletin adamları olarak aziz milletimize hizmet etmeyi şiar edindik.

Ülkücüyüm diyorsak, Ülkücü kimlik sahibiysek, Ülkücü hareket milletimize mâl olmuşsa, bunu hareketin kurucusu, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e borçluyuz.

Biz Ülkücüyüz, Ülkücü yolu biliriz, Ülkücü yolu konuşuruz.

Ülkücülük, bizim onurumuzdur. Ülkücüler adalet ve özgürlükten yanadır.

Biz Ülkü Ocaklılar, Ülkücüler, tarihimiz boyunca diktalara, diktatörlüklere karşı çıktık, mücadele ettik. Ülkücüler ne diktalara ne diktatörlere boyun eğer!

Konferans sonrası Adana EKSEN Başkanı EKSEN Sendikası eski Genel Başkanı Dr. İsmail Yıldız’a Yeni Genel Başkan Araştırma Görevlisi Vasıf İnanç Duygulu’ya ve konferansı veren Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur’a günün mana ve önemine binaen plaket takdim edilmiş toplu fotoğraf çekilinmişti.