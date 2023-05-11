Hakkında yakalama kararı bulunan bilişim suçlularına siber operasyon

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyon yaptı. Çoğunluğu dolandırıcılık olmak üzere, farklı suçlardan haklarında 3 yıl 4 aydan, 21 yıl 3 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası olan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan,15 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda bilişim sistemleri üzerinden banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6, bilişim sistemleri kullanılarak hırsızlık suçundan 5, başkalarına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanmak sureti ile çıkar sağlama suçundan 2 ve yasadışı bahis suçundan firari olarak aranan 2 kişi olmak üzere toplam 15 kişi yakalandı.