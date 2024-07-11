Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler kıskıvrak yakalandı

Kaynak: AA
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler kıskıvrak yakalandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 2 hükümlü Isparta'da kıskıvrak yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, düzenlenen operasyonun ardından yakalanarak cezaevine gönderildi. Kentte aranan hükümlüleri yakalamak üzere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu etkisinde araç kullanma ve kamu malına zarar verme gibi suçlardan toplam 17 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U. adlı şahıs ile hırsızlık suçundan 13 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. Isparta merkezinde saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

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