Hakurk, Gara ve Metina'ya hava harekatı : 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"