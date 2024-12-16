Hakurk, Gara ve Metina'ya hava harekatı : 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakurk, Gara ve Metina'ya hava harekatı : 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakurk, Gara ve Metina'ya düzenlediği hava operasyonunda 9 PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"

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