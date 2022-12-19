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Vatandaş ana muhalefet liderinden daha sert konuştu. Hala bu röportaj konuşuluyor

İYİ partili olduğunu söyleyen ve sokak röportajında ekonomiden, siyasete kadar her konuya değinen vatandaş, yaptığı cesur açıklamalarıyla ülkenin gündeminden düşmüyor. Adam röportajında "Biz konuştuğumuzda terörist oluyoruz. Bizi yakalasınlar idam etsinler" dedi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 08:37
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Hala bu röportaj konuşuluyor. Vatandaş ana muhalefet liderinden daha sert konuştu

Vatandaş ana muhalefet liderinden daha sert konuştu. Hala bu röportaj konuşuluyor
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Sokak röportajı yapan muhabirin uzattığı mikrofona açıklamalar yapan bir vatandaş ülkenin gündemine oturdu. Ana muhalefet partisi liderinden daha sert açıklamalar yapan kişi "2002 yılında asgari ücretten 17 tane çeyrek altın alabiliyordum. Şimdi 3 tane alamıyorum. 40 gün önce kuyruk diyorlar. Şimdiki kuyrukları niye görmüyorlar. Şimdiki kuyruklar niye görülmüyor. Bir paket yağ almak için 50 tane market gezen bayanlar var. Biz konuştuğumuzda terörist oluyoruz. Teröristiz bizi yakalasınlar idam etsinler. Kuddusi Okkır diye bir tanesini getirdiler. Ergenekonun kasasıdır diye. Adam öldüğünde belediye kaldırdı" dedi.

Türkiye'nin kozmik oda sırlarını teröristlere satıldığını belirten vatandaş "HDP'li teröristse kardeşim. 90 trilyon parayı sen bu adama veriyorsun parti kursun diye. Ben konuştuğumda terörist oluyorum. Bugün Fethullah Gülen denilen....  ve o gün savunanlar dün öve öve savunanlar bugün söve söve o koltukta oturuyorlar. 
Gerçek budur. Millet açtır aç. Fettullah kandırdı, terörist kandırdı. Sen Cumhurbaşkanısın be kardeşim. Ben bu milletin askerine , polisine kurşun atan adamın bu meydanda sallanmasını istiyorum. Konuştuğumda terörist olmam. Şu vatan millet Sakarya.  Vatan milleti savunan insan gider askerliğini yapar. Çocuğuna da gidip bedelli yaptırmaz. Çürük raporu almaz. Sen çürük raporu al, ben konuştuğumda vatan haini oluyorum" diye konuştu.

Ben İYİ Partiliyim hemşerim diyen vatandaş "6 milyon insan HDP'ye oy veriyorsa ben o oya talibim. Sınırlarımız yol geçen hanına dönmüş kardeşim. Şuraya bak. Bütün Suriyeli. Harcanan paraya bak depremde yaşıyoruz. Şu anda bir tana çürük binamız kalmıyordu.  Bu devlete ihanet eden bedelini ödeyecek" dedi.

 

 

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Rizeli
19.12.2022 09:28
Beyler Adam haklı dagilin  
 
0606
19.12.2022 09:11
yüregine saglık vatandaşın  
 
Bozkurt
19.12.2022 08:52
Ağzına yüreğine sağlık hemşerim, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.bizde arsizlik almış başını gitmiş.allah temiz süt emmiş olanları getirsin başımıza.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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