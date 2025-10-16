AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Eylül'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na atadığı Safi Arpaguş, görevdeki yaklaşımı eski başkan Ali Erbaş'tan farklı oldu. Arpaguş, göreve başlar başlamaz Erbaş dönemindeki ekibi görevden uzaklaştırdı, makam aracı filosunu azalttı ve koruma sayısını 6'dan 2'ye indirdi.

ZORUNLU DURUMLAR DIŞINDA SEYAHATLERE ÇIKMAYACAK

Ali Erbaş'ın 8 yıllık görev süresi boyunca 140 kez yurtdışı gezisi yaptığı, 45 ülkeyi ziyaret ettiği ve dünyanın etrafında toplam 13 tur attığı biliniyor. Buna karşılık Arpaguş'un, zorunlu durumlar dışında yurtdışı seyahatlerde bulunmayacağı ifade edildi.

Arpaguş, öğle yemeklerini personel yemekhanesinde birlikte tüketiyor. Erbaş ise 8 yıl boyunca başkanlık yemekhanesine nadiren uğramıştı. Erbaş, İran kültürüne özgü hakim yaka ve kravatsız gömlek stilini tercih ederken, yeni başkan standart yakalı gömlek giyiyor ve kravat kullanıyor. Erbaş, makam odasındaki ziyaretçileri bile cübbeyle ağırlıyor ve her etkinliğe cübbeyle katılıyordu. Arpaguş ise yalnızca resmi programlarda cübbe giyiyor.

Eski başkanın eşi Seher Erbaş, kurum içinde "Hanımefendi" unvanıyla anılıyor ve kendisine şoför, makam aracı ile koruma personeli sağlanmıştı. Yeni başkanın eşi Hatice Arpaguş ise Marmara İlahiyat Fakültesi'nde profesör olarak görev yapıyor. Kuruma devir teslim töreni dışında gelmedi; şoför, araç veya koruma talebinde bulunmadı.

"ALİ ERBAŞ'IN YAPTIKLARINI YAPMASAM BANA YETER"

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberinde ise Arpaguş'un yakın çevresiyle paylaştığı projelerinde, "Ali Erbaş'ın yaptıklarını yapmasam bana yeter. Her yerde görünmeye, her yere dua için gitmeye lüzum yok. Biraz öze dönmek lazım" şeklinde konuştuğu belirtildi.