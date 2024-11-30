Halep’in büyük bölümü ele geçirildi. Esad karşıtı gruplar hakimiyeti ele aldı

Suriye'de 27 Kasım tarihinde ordu ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı gruplar arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

Suriye ordusuna karşı "Saldırıyı Püskürtme Operasyonu" başlatan cihatçıların 2016 yılından sonra ilk kez Halep'e girdiği belirtilirken, Reuters'a konuşan kaynaklar grupların Halep'in 'kalbine ulaştığını' ileri sürüyor. Suriye ordusunun ise Halep'ten çekildiği belirtiliyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise, çatışmalarda ölü sayısının 287'ye yükseldiğini iddia ediyor.

GEÇİCİ OLARAK ÇEKİLDİK

Suriye ordusundan, Halep'ten çekilme iddialarına ilişkin bir açıklama geldi. Askerlerin bölgeden 'geçici' olarak çekildiğini bildiren ordunun açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimiz, saldırıyı durdurmak için 100 kilometreyi aşan bir hat boyunca yoğun çatışmalara girdi ve bu çatışmalarda onlarca askerimiz şehit oldu, bazıları yaralandı" denildi. Takviye birlikler bölgeye ulaşana kadar hazırlıkların süreceği, bu süre zarfında da askerlerin geçici olarak bölgeden çekildiği belirtildi.

HAVAALANI KAPATILDI

Reuters ajansına konuşan askeri kaynaklar, Şam'a 'ek askeri yardım' sözü veren Rusya'dan gelecek yeni teçhizatın 72 saat içinde orduya ulaştırılacağını dile getirdi. Cihatçı grupların kente girdiği yönündeki haberleri yalanlayan Suriye devlet medyası ise, Halep ve İdlib kırsalında ordu yaşanan ile çatışmalarda grupların 'ağır kayıp verdiğini' aktardı. Suriyeli yetkililer de, Halep Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığını duyurdu. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu.

27 Kasım'dan beri Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı gruplar, Halep kent merkezine girdi.

İDLİB KIRSALINDA DA HIZLA İLERLİYORLAR

Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerliyor.

Silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esad rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi.

Suriye rejimi, Astana toplantısında varılan "Gerginliği Azaltma Bölgeleri" Anlaşması'na rağmen bu köyleri düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 2019'da ele geçirmişti.

SURİYE'DE REJİM KARŞITI SİLAHLI GRUPLAR HAMA İLİNE DOĞRU İLERLİYOR

Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yöneldi.

Rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

NELER OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.