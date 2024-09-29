Halevi: İsrail’i zor günler bekliyor

Kaynak: İHA
Halevi: İsrail’i zor günler bekliyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, “İsrail'i zorlu günler bekliyor. Hizbullah terör örgütünü yok etmeye ve savaşmaya devam etmeye kararlıyız" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı.

İsrail'deki Kuzey Komutanlığı'nda durum değerlendirmesi yapan Halevi, olası misilleme eylemine hazırlık olarak saldırı ve savunmada “en üst düzeyde hazır” olduklarını belirtti. İsrail'i zorlu günlerin beklediğini söyleyen Halevi, “Hizbullah terör örgütünü yok etmeye ve savaşmaya devam etmeye kararlıyız. Terör örgütlerini ve kabiliyetlerini yok etmek, esirlerimizi geri almak gibi tüm cephelerde daha çok görevimiz var” dedi.

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