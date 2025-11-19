Oyun dünyasında bir döneme damga vuran Half Life serinin ilk çıkışının bugün 27. yılı kutlanıyor. Yenilikçi tarzı ve gerilim yüklü oynanışı ile yılların eskitemediği oyunun yeni yapımı için yıllardır oluşan beklenti yeniden canlandı.

Serinin üçüncü oyununun çıkacağı yönündeki beklentiler 5 yıldır sürüyor. Zaman zaman çıkan söylentiler, oyunseverleri büyük heyecana sürüklese de yapımcı firma Valve henüz resmi bir duyuru yapmadı. Valve’ın yöneticileri konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapmasa da açık kapı bıraktılar.

BEKLENTİLER YENİDEN ARTTI

Half Life 3’ün resmen duyurulmasına ilişkin beklentiler son günlerde yeniden arttı. Beklentilerin artmasının ardında geçtiğimiz günlerde üst üste gelen duyular bulunuyor.

Bu olayların arasında Valve'in yeni bir donanım serisi duyurması, Half-Life 2'nin geçtiğimiz pazar günü 21’inci yaş gününü kutlaması ve bugün ilk Half Life oyununun 27. yıldönümü olması yatıyor.

Öte yandan Valve'in Steam sayfasındaki Pek Yakında Çıkacaklar bölümünde gizli bir oyun listelemesi ve Insider Gaming Kıdemli Editörü Mike Straw'un tüm bu kargaşaya, "Yakında bir şey olacak" yorumuyla yanıt vererek Half-Life 3'ün resmi duyurusunu ima etmesi de beklentileri artıran diğer unsurlar arasında yer aldı.

VALVE, HALF LİFE 3’Ü DUYURACAK MI?

Tüm dünyada Half Life 3’ün duyurulması için beklentiler artarken gelen son emareler henüz resmi bir duyuru yapılacağı anlamını taşımıyor.

Ünlü gazeteci Jason Schreier Ocak ayı başlarında Half-Life 3'ün bu yıl çıkacağına dair yaptığı tahminin sadece bir tahmin olduğunu ve bunun içeriden herhangi bir bilgiye dayanmadığını açıkladı. Schreier "Half-Life'ın bu yıl duyurulup duyurulmayacağına dair hiçbir fikrim yok” demişti.

Teknoloji sitesi Verge’ün muhabiri Sean Hollister ise geçtiğimiz günlerde Valve’ın yeni donanımı için yapılan duyuru nedeniyle şirketin genel merkezine gittiğini ve burada geliştiricilerin odalarının garip bir şekilde sıkı güvenlikle korunduğunu belirtmişti.

Ünlü yayıncı Tyler McVicker, geçtiğimiz Mayıs ayında Half-Life 3 olduğu düşünülen projenin gelişiminin neredeyse sonuna geldiğini iddia etmişti.

Ayrıca Half-Life 1 19 Kasım’da, Half-Life 2 ise 16 Kasım’da çıkmıştı. Bu da Valve’ın bir ‘kasım geleneği’ olduğu şeklinde yorumlanıyor. Serinin VR oyunu Half-Life: Alyx ise 18 Kasım 2018’de duyurulmuştu.

Ancak tüm bu argümanlara rağmen henüz dev şirketten Half Life 3 için bir sinyal gelmedi. Milyonlarca oyuncu yeni oyunun resmi duyurusunu merakla bekliyor.