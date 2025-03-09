Halı saha maçında kahreden ölüm! Aniden fenalaşıp, yere yığıldı: Daha 37 yaşındaydı...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kuşadası’nda halı saha maçında kalp krizi geçiren 37 yaşındaki Ahmet Ali Cebesoy hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kuşadası’nda bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan Cebesoy, arkadaşlarıyla Kadınlar Denizi’ndeki halı sahada maç yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Cebesoy’a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cebesoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cebesoy’un cenazesi İzmir’e gönderildi. Ayrıca, halı sahadaki güvenlik kameralarının çalışmadığı bildirildi.

hali-saha-macinda-olum-aniden-fenalasip-yere-yigildi-daha-37-yasindaydi-yenicag-3.jpg

hali-saha-macinda-olum-aniden-fenalasip-yere-yigildi-daha-37-yasindaydi-yenicag-1.jpg

hali-saha-macinda-olum-aniden-fenalasip-yere-yigildi-daha-37-yasindaydi-yenicag-2.jpg

Son Haberler
Şenol Güneş'in yerine Arda Turan
Şenol Güneş'in yerine Arda Turan
Milyarder iş adamını oğlu mu öldürdü? Flaş iddia
Milyarder iş adamını oğlu mu öldürdü? Flaş iddia
Bolu'da traktör devrildi: Kadın sürücü yaralandı
Bolu'da traktör devrildi: Kadın sürücü yaralandı
Mudurnu’da traktör devrildi! kadın Sürücü yaralandı
Mudurnu’da traktör devrildi! kadın Sürücü yaralandı
Rey Manaj gözünü açtı, doktorlara o soruyu sordu
Rey Manaj gözünü açtı, doktorlara o soruyu sordu