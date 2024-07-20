Halı üstünde uçan yamaç paraşütü sporcusu nefes kesti

Sena Özkan
Halı üstünde uçan yamaç paraşütü sporcusu nefes kesti

Sosyal medyada “Alladin Skylab” ismiyle tanınan yamaç paraşütü sporcusu, bu kez halının üzerinde uçtu. O anları sosyal medyada paylaşan sporcu, kısa sürede gündem oldu. Görüntüler, izleyenlerin nefesini kesti.

Sosyal medyada “Alladin Skylab” ismiyle içerikler üreten ve adrenalin dolu yamaç paraşütü videolarıyla tanınan sporcu, son videosuyla izleyenleri bir kez daha şaşkına çevirdi. Bu kez geleneksel yamaç paraşütü ekipmanlarına bir ekleme yapan Alladin Skylab, halının üzerinde uçarak izleyenlerin nefesini kesti.

Videoda, Alladin Skylab’in halının üzerinde yüksek bir dağdan süzülerek uçuş yaptığı görülüyor. Bu yaratıcı ve cesur performans, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Görüntüler, sadece yamaç paraşütü tutkunları arasında değil, genel izleyici kitlesi tarafından da büyük ilgi gördü.

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Kısa sürede viral olan video, binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Kullanıcılar, Alladin Skylab’in bu sıra dışı ve riskli performansını hayranlıkla izlediklerini belirterek, yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar, sporcunun cesaretini ve yaratıcılığını överken, bazıları da bu tür tehlikeli hareketlerin dikkatle yapılması gerektiğini vurguladı.

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Alladin Skylab, daha önce de çeşitli ilginç yamaç paraşütü videolarıyla adını duyurmuş ve büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştı. Ancak bu seferki performansı, adeta bir masal diyarından fırlamış gibiydi ve izleyiciler tarafından “uçan halı” benzetmeleriyle yorumlandı.

Sporcunun bu ilginç ve tehlikeli performansı, ekstrem sporların sınırlarını zorlayan bir gösteri olarak değerlendirildi. Uzmanlar, bu tür uçuşların yüksek risk taşıdığını ve güvenlik önlemlerinin maksimum seviyede alınması gerektiğini belirtti.

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