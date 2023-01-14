Haliç Köprüsü’ndeki çatışmanın ortasında kaldılar. İşte o anlar

DHA'nın haberine göre, D-100 Karayolu Haliç Köprüsü girişindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Çatışma ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde çok sayıda silah sesi duyulurken çatışmanın ortasında kalan araçtakilerin manevra yaparak kaçmaya çalıştığı görülüyor.
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