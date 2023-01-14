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  • Haliç Köprüsü’ndeki çatışmanın ortasında kaldılar. İşte o anlar

Haliç Köprüsü’ndeki çatışmanın ortasında kaldılar. İşte o anlar

Haliç Köprüsü yakınında çıkan çatışmanın ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları kameraya yansıdı. 

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 10:18
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Haliç Köprüsü’ndeki çatışmanın ortasında kaldılar

Haliç Köprüsü’ndeki çatışmanın ortasında kaldılar. İşte o anlar
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DHA'nın haberine göre, D-100 Karayolu Haliç Köprüsü girişindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Çatışma ortasında kalan sürücülerin korku dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Görüntülerde çok sayıda silah sesi duyulurken çatışmanın ortasında kalan araçtakilerin manevra yaparak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

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C.K.
14.01.2023 10:48
Hükümet kendisini düşünmekten halkı unuttu. Memleket Teksas’a döndü.  
 
N.D
14.01.2023 10:38
Buradan bağırıyorum devlet neredeeeeeeeee.  
 
Asker
14.01.2023 10:35
Ülke mafya cenneti oldu.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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