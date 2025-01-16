Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli dakikalar! Korkulukları aşarak denize düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli dakikalar! Korkulukları aşarak denize düştü

Haliç Metro Köprüsü'nde korkulukları aşarak denize düşen bir kişi Deniz polisi tarafından kurtarıldı. O anlar ise kayıt altına alındı.

Haliç Metro Köprüsü'nde korkulukları aşarak denize düşen bir kişi Deniz polisi tarafından kurtarıldı. Tekneye alınan adam önce karaya çıkarıldı; ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 kişi metro köprüsünün korkularından Haliç'e düştü. Denizde hareketsiz duran adam için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz polisi, Haliç'e düşen adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Tekneyle denize düşen adamın yanına giden polis ekipleri adamı kurtardı. Tekneye alınan adam ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli dakikalar! Korkulukları aşarak denize düştü

Haliç Metro Köprüsü’nde hareketli dakikalar! Korkulukları aşarak denize düştü

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