Halil Akbunar'ın yeni takımı belli oluyor

Ligden düşen Pendikspor'la yollarını ayıran Halil Akbunar'ın Süper Lig takımı ile görüştüğü ve anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu belirtildi.

Göztepe'de 12 sezon forma giydikten sonra Belçika'nın Westerlo takımında bir sezon oynayan Halil Akbunar, Eyüpspor'la anlaşarak Türkiye'ye dönmüştü.

Halil Akbunar, geçen sezon ise Pendikspor'da 37 resmi maçta 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Ancak Pendikspor'un ligden düşmesine engel olamamıştı.

30 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor'dan teklif aldığı ortaya çıktı.

Yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu belirtildi.

