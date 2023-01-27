Cumhuriyet ve laiklik karşıtı imam Halil Konakçı'nın Diyanet'e alındığı ortaya çıktı. Bir de vatandaşa silah çekmiş

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine karşı yaptığı açıklamalarla geniş halk kitlelerinin tepkisini çeken imam Halil Konakçı’yla ilgili skandallar bitmiyor.

Atatürk ve cumhuriyet düşmanı İmam Halil Konakçı daha önce kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullanmasıyla ve polis korumasıyla gezmesi ile gündeme gelmişti.En son ise Konakçı, sabah namazında hoparlörle vaaz verdiği gerekçesiyle polise şikayet edildi.

SİLAH ÇEKTİ

Halil Konakçı’nın bu sefer de meyhaneler sokağını karıştırdı.Konakçı’nın bir çorbacıda tartıştığı vatandaşa silah çektiği öne sürüldü.

İddiaya göre imam Konakçı, beraberindeki üç kişiyle çorbacıda oturduğu sırada kendi videolarını izliyordu. O sırada çorbacıya gelen bir vatandaş, Konakçı’yı tanımadan videodaki konuşmaya tepki gösterdi.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede gerilimini arttırdı. Halil Konakçı ise tartışmanın devamında belindeki silahı çekerek vatandaşa yöneltti.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU: HALİL HOCA SİLAH TAŞIYORMUŞ

Odatv’ye konuşan görgü tanıkları, tartışmayı başlatanın Halil Konakçı’ya tepki gösteren vatandaş olduğunu belirterek, “Halil hoca beraberindeki kişilerle oturuyordu. O sırada kendi videosunu izliyordu. Gelen bir başka müşteri ise Halil hocayı tanımadan, izlediği videoya tepki gösterdi. ‘İzlemeyin şu şerefsizleri’ gibi ifadelerde bulundu” dedi.

Olayın devamında büyüyen tartışmayı ayırmak için araya girdiklerini söyleyen görgü tanığı, “Halil hoca silah taşıyormuş. Ben ayırmaya çalışırken arkam dönüktü ama Halil hocanın elini beline götürüp silah çektiğini gördüm. Ama doğrudan doğruya tartıştığı kişinin yüzüne doğrultmadı” ifadelerini kullandı.

DİYANET KADROSUNA ALINDI

3 Ağustos 2021 tarihli haberinde Halil Konakçı’nın, görevli olduğu belirtilen Ankara Melike Hatun Cami’sinde görevli olmadığını ortaya çıkmıştı.

Ancak Diyanet İşleri’nde sözleşmeli personel olarak görev yapan Pendik Uluçınar Cami İmamı Halil Konakçı’ya, tepki çeken açıklamalarına ve hakkındaki şikayetlere rağmen, bundan birkaç ay önce kadro verildiği öğrenildi.

PENDİK MÜFTÜLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Odatv’ye konuşan Pendik İlçe Müftülüğü yetkilileri, Halil Konakçı ile ilgili şikayetlerin geldiğini ancak bunların Diyanet Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından incelendiği belirtildi.

VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETMİŞTİ

Konakçı’yı sabah namazında verdiği gürültülü vaaz nedeniyle vatandaşlar rahatsızlıklarını dile getirdi. Olay ile ilgili sosyal medyada yayınlanan bir videoda tepkiler gözler önüne serilmişti.