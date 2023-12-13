Halil Umut Meler taburcu edildi

Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadele sonrası MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha içine girerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı ve yumruk attı.

Meler, yere düşerken, bazı kişilerce de tekmelere maruz kaldı.

TABURCU OLDU

Halil Umut Meler bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Açıklama yapmayan Meler, aracına binerek hastaneden ayrıldı.

FARUK KOCA VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Koca'nın gözaltı işlemleri ve ilk ifadesi hastanede alındı.

Kulüp Başkanı Koca'nın da arasında olduğu 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından tutuklandı.

Koca dahil tutuklanan 3 kişi Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.