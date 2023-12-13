Halil Umut Meler taburcu edildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Eser Kuşata
Ankaragücü Başkanı tarafından yumruk atılan ve hastaneye kaldırılan hakem Halil Umut Meler, taburcu edildi.

Süper Lig'de MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadele sonrası MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha içine girerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı ve yumruk attı.

Meler, yere düşerken, bazı kişilerce de tekmelere maruz kaldı.

TABURCU OLDU
Halil Umut Meler bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Açıklama yapmayan Meler, aracına binerek hastaneden ayrıldı.

FARUK KOCA VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Koca'nın gözaltı işlemleri ve ilk ifadesi hastanede alındı.

Kulüp Başkanı Koca'nın da arasında olduğu 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından tutuklandı.

Koca dahil tutuklanan 3 kişi Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İlgili Haberler
Trabzonspor ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi
Halil Umut Meler'den Ankaragücü heyetine tepki
Halil Umut Meler'den Ankaragücü heyetine tepki
Halil Umut Meler'in babası konuştu: O yumruk atıldığında neler hissettiğini anlattı
Halil Umut Meler'e tekme atan kişi bakın kim çıktı? Meğer VIP'miş
Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'ya 'Ellerine sağlık' diyen kadın gazeteci kovuldu
Halil Umut Meler'in hastane yatağında son hali ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yayınladı
Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler’in ifadesi ortaya çıktı. 'Faruk Koca ‘Seni öldüreceğim’ dedi'
RTÜK’ten spor programlarına yaptırım kararı. Hakem Halil Umut Meler'e saldırı oldu
TSYD Halil Umut Meler'e saldırının arkasındaki isimleri açıkladı
Son Haberler
11 İlde birçok alan 'orman' sınırlarından çıkarıldı. Bilin bakalım o 11 il hangileri? Gündem
11 İlde birçok alan 'orman' sınırlarından çıkarıldı. Bilin bakalım o 11 il hangileri?
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C. RİZE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C. RİZE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Trabzonspor ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi Spor
Trabzonspor ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Binasının Tarihi Kitap Haline Getirildi Kültür Sanat
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Binasının Tarihi Kitap Haline Getirildi