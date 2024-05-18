Halil Umut Meler'e saldırmaya çalışan Kayserispor Başkanı tehdit etti

Süper Lig'in 37. haftasında bir kritik maç da Kayseri'de oynandı. Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ve Konyaspor'un müthiş kapışması 2-2 sona erdi.

Maça damga vuran isim Kayserispor Başkanı Ali Çamlı olmuştu. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, 17. dakikada Kayserisporlu Duckens Nazor'a, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gösterdi.

Bu karar sonrası saha içi bir anda karıştı. Önce Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz sert tepki gösterdi. Ardından saha kenarına inen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, orta sahaya doğru hareketlenmek istedi.

Çamlı'ya kulüp yöneticileri güçlükle engel oldu. Ali Çamlı, uzun bir süre saha kenarında kaldı. Tepkisini artıran Ali Çamlı, 4. hakeme itiraz etti. Daha sonra emniyet güçlerinin engellediği Ali Çamlı tribüne çıkarıldı. Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı karşılaşmanın ardından çok sert ifadeler kullandı. Sahaya hakeme neden kırmızı kart gösterdiğini sormak için girmek istediğini söyleyen Çamlı, "İsim veriyorum, Serkan Tokat (maçın VAR hakemi), Ümit Öztürk (maçın AVAR hakemi) bunlar düdüğü bıraksınlar. Hakemler kendine çeki düzen verecek. Akıllarını başlarına alacaklar!" diye sert çıktı.