Halis Serbest'in 'Bergen' davasında karar çıktı. 'Beni öcü olarak gösterdiler'

Şarkıcı Bergen'i 30 yaşındayken 6 kurşun sıkarak öldüren Halis Serbest, 'Bergen' filminin yapımcısına açtığı tazminat davasını kazanamadı.

Halis Serbest, ölüm tehditleri aldığını, rızası alınmadan filmin çekildiğini ve "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu" ileri sürerek filmin yapımcısı Orchestra Content’e yaklaşık 2 sene önce 300 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Kozan 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Orchestra Content’in avukatı Hande Fırat, halka mal olmuş bir sanatçının hem sanatının hem de yaşadıklarının anlatıldığını ifade etti.

Filmde, davacı Halis Serbest'in isminin geçmediğini, bu yüzden iddiaların haksız ve dayanaksız olduğunu belirterek davanın reddedilmesini istedi. Halis Serbest ise "Bu filmde beni öcü olarak gösterdiler. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.

Davanın karar duruşmasında bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme, Serbest'in kişilik haklarına saldırı olmadığına karar verdi. Serbest'in avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.