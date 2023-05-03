Halit Akçatepe'nin anne ve babasının kim olduğunu biliyor musunuz?

Yeşilçam’ın efsane filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı’nda Güdük Necmi karakterine hayat veren usta oyuncu Halit Akçatepe aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu.

Usta sanatçının annesi ve babasının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte usta sanatçının Osmanlı Sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın torunu olan babası ve Yeşilçam güzeli annesi…

Hababam Sınıfı’nda Halit Akçatepe, babası Sıtkı Akçatepe ile kamera karşısına geçmişti. Sıtkı Akçatepe filmde Paşa Nuri karakterini canlandırmıştı. Türk sinemasında genelde fedakar anne rollerini üstlenen Leman Akçatepe ise Sıtkı Akçatepe’nin eşi, Halit Akçatepe’nin ise annesi…

Usta sanatçı Halit Akçatepe, yaptığı bir açıklamada, babasının yakışıklı bir adam olmadığını belirterek, "Ama çok iyi bir komedyendi. Sahneye çıkıp da alkış almadan indiğini hatırlamam. Babam ile sahnede ilk defa karşı karşıya oynadığımda elim ayağım titredi. 'Heyecan yapacak ne var ki? Sahneye çıkacağım, babamla oynayacağım.' diyordum ama öyle değilmiş. Babam bir devdi benim için. Ben 5 yaşından beri hep onu seyrettim, onun büyük işlerini gördüm, ona yapılan alkışı gördüm. Her ne kadar babam da olsa sahne heyecanı başka bir şeydi. Böyle bir adamın karşısında oynamak benim için kolay değildi. Babamdan çok şey öğrendim. İşe saygıyı öğrendim en önemlisi. Babam işini çok severdi ve hep 'Allah benim ömrümü sahne üzerinde alsın.' derdi. Dinine de düşkün bir adamdı. Cuma namazlarını kaçırmazdı, bayram namazlarına beraber giderdik." ifadelerini kullanmıştı.