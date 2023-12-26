Halk borcunu ödeyemiyor. İcra sayısında bir yılda yüzde 59,4 artış

Yüksek enflasyon sebebiyle artan fiyatlar vatandaşı kredi kartlarına ve bireysel kredilere mecbur bırakırken bankaların uyguladıkları faizler de bir o kadar artmaya başladı. Vatandaşlar, kış ayına girince kışlık giderleri için de bankalara yönelince bankaların tahsil etmesi gereken tutar 8-15 Aralık haftasında 5,6 milyar lira daha artarak 2 trilyon 619 milyar liraya yükseldi.

Aynı haftada tüketici kredilerinde 1,2 milyar liralık azalış olurken, kredi kartı borç bakiyesinde ise 6,9 milyar liralık artış oldu.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, "Yılbaşından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 36,1 oranında artarak 1 trilyon 525 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 141,2 oranında artarak 1 trilyon 94 milyar liraya çıktı” ifadelerini kullandı.

85 MİLYAR TL'LİK DEV BİR BORÇ OLUŞTU

“Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan alacakları ise söz konusu haftada 1 milyar liraya yakın artarak 45,4 milyar liraya çıktı” diyerek vatandaşın borcunu ödeyemediğini dile getiren CHP’li vekil, “Yılbaşından bu yana ise 15,1 milyar liralık artış yaşandı. Merkez Bankasının hazırladığı Finansal İstikrar Raporuna göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Böylece vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 84 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor. Diğer yandan, vatandaşların TOKİ’ye de 59 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor” şeklinde konuştu.

İCRADAKİ DOSYA SAYISINDA REKOR ARTIŞ: 13,4 MİLYONA YÜKSELDİ

CHP’li Arpacı, icra dairelerinde dosyaların yığıldığını söyleyerek, “1 Ocak- 22 Aralık 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,4 oranında artarak 13 milyon 369 bine çıktı. İcra dairelerine bu yıl geçen yıla göre 4 milyon 981 bin daha fazla yeni dosya geldi. Aynı dönemde, aboneliklerden kaynaklanan icradaki bazı alacaklardan yasayla vazgeçilmesinden dolayı da 15 milyon 24 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Dolayısıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 22 Aralık itibariyle 21 milyon 569 bin oldu” ifadelerini kullandı.