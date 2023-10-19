Halk otobüsünde indirim kavgası. Önce yaşlılar kovuldu şimdi de öğrenciler

Ankara'da özel halk otobüslerinin, ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları ayın ilk 4 günü hariç taşımayı durdurma kararı sonrası, bir öğrenci ve şoför arasında tartışma yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAYNAK: DHA
Halk otobüsünde indirim kavgası. Önce yaşlılar kovuldu şimdi de öğrenciler

Ankara'da Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin; şehit yakınları, gaziler, emniyet ve basın mensupları hariç ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları, ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı almıştı.

Etimesgut ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi'nde liseden çıkan bir kız öğrenci ile otobüs şoförü arasında bu nedenden dolayı tartışma yaşandı.

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Olaya göre, lise öğrencisi bir kız, otobüse binerken indirimli öğrenci kartını cihaza okutmaya çalıştı. Otobüs sürücüsü bu duruma itiraz ederek, tam bilet ödemesi gerektiğini söyledi. Kız öğrenci indirimli binmekte ısrar edince, otobüs şoförü öğrenciyi araçtan indirdi. Bu duruma sinirlenen öğrenci ise otobüs sürücüsüyle tartışmaya başladı.

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ÖĞRENCİNİNİ OTOBÜSE BİNMESİNİ ENGELLEDİ

Öğrencinin sürücüyü iterek otobüse zorla binmeye çalışması üzerine şoför, kapıda bekleyerek öğrenciyi engelledi. Otobüse binemeyen öğrenci camlara vurmaya başlarken, sürücü otobüsün kapılarını kapatıp, bölgeden uzaklaştı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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