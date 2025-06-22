Halk otobüsünde saç saça baş başa kavga

Düzenleme: Kaynak: İHA

Denizli’de 2 yaşındaki kızıyla halk otobüsüne binen bir kadın, sadece kıyafeti nedeniyle başka bir kadının sözlü saldırısına uğradı. Kadınlar, otobüsün içerisinde saç saça baş başa kavga ettiler.

Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizli Valiliği-Gerzele Mahallesi güzergahında çalışan 540 nolu hat otobüsüne, Akkonak Parkı durağından yanındaki 2 yaşındaki kızı ile binen tesettürlü kadın, daha yerine oturmadan otobüste bulunan bir başka kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Kadın tüm uyarılara rağmen saldırgan tavrına devam etti. Bunun üzerine iki kadın arasında saç saça baş başa kavga oldu. Otobüste bulunan yolcular kadınları ayırmak için güçlük çekti. Bu sırada kucağındaki 2 yaşındaki çocuk gözyaşlarına boğuldu.

KARAKOLLUK OLDULAR

Otobüsteki vatandaşlar iki kadın arasında kavgayı ayırdıktan sonra durumu polis ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis her iki kadını önce hastaneye, ardından karakola götürdü.

Halk otobüsünde saç saça baş başa kavga

Halk otobüsünde saç saça baş başa kavga

Halk otobüsünde saç saça baş başa kavga

Halk otobüsünde saç saça baş başa kavga

Halk otobüsünde saç saça baş başa kavga

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