Halk Pepsi, Tostitos ve Ruffles'a geri adım attırdı

Pepsi, Tostitos ve Ruffles markalarına ait cipslerde yapılan küçültmelerden geri adım atıyor. Yeni paketlerde aynı fiyata %20 daha fazla cips sunulacak.

Son yıllarda artan fiyatlar ve küçülen paketler tüketicilerde büyük hayal kırıklığına yol açtı. Özellikle Tostitos ve Ruffles gibi markalarda yaşanan küçülmeler, müşterilerin daha ucuz alternatiflere yönelmesine neden oldu. Pepsi, müşterilerini geri kazanmak için bu markalarda değişiklikler yaparak, bazı paketlerde %20 daha fazla cips sunacağını duyurdu.

TÜKETİCİ TEPKİSİ: KÜÇÜLEN PAKETLERE KARŞI

Tüketiciler, artan fiyatlar karşısında daha az ürün almaktan şikayetçi. Bu duruma "shrinkflation" adı veriliyor. PepsiCo, bu tepkileri dikkate alarak, Tostitos ve Ruffles markalarında %20 daha fazla cips bulunan "bonus" paketlerle yeniden güven kazanmayı hedefliyor. Özellikle futbol sezonunun etkisiyle, bu stratejiyle müşterilerini geri kazanmaya çalışıyor.

ARTAN FİYATLAR VE DÜŞEN SATIŞLAR

Son yıllarda cips fiyatları diğer market ürünlerine göre daha hızlı arttı. Örneğin, 2020 yılında 16 ons cipsin ortalama fiyatı 5,02 dolar iken, bu rakam 2024'te 6,46 dolara yükseldi. Artan fiyatlar nedeniyle, tüketiciler büyük markalardan uzaklaşarak daha uygun fiyatlı alternatiflere yöneliyor.