﻿Üç isim Halk Tv'den istifa etti

İddialara göre, Halk Tv'de bir huzursuzluk yaşandı. Üç isim Halk TV'den ayrılma kararı aldı.

Gökmen Karadağ, Salim Şen ve Aykut Küçükkaya'nın geçen aylardaki ayrılıklarından sonra Halk TV'de program yapan İnan Demirel, Özlem Akarsu Çelik ve halktv.com.tr’nin başında bulunan Haber Müdürü Pınar Keleş de istifa etti.

Demirel, kendi sosyal medya hesabından (Twitter'dan) yaptığı açıklamada herhangi bir gerekçe belirtmezken, "Halk TV'den ayrılma kararı aldım. Çalışma arkadaşlarıma ve izleyicilere teşekkür ederim" açıklamalarında bulundu.

Halk TV'nin Ankara Temsilcisi olan Özlem Akarsu Çelik ise henüz bir açıklama yapmadı.