Halk TV'den alelacele İrfan Değirmenci açıklaması. Değirmenci ayrıldığını duyurmuştu

İrfan Değirmenci bu akşam son kez Halk TV Ana Haber programını sundu. Programın kapanışında bir veda konuşması yapan İrfan Değirmenci, izleyicilerine veda etti.

Değirmenci "Ezene karşı mücadelenin bin bir yolu var. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon. Etkili de bir yol. Ama tek yol değil. Velhasılıkelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle" sözleriyle yayını kapadı.

KULİSLERDE FATİH PORTAKAL İDDİASI

İrfan Değirmenci'nin vedası sonrası kulislerde ise yerine Fatih Portakal'ın geleceği konuşulan bilgiler arasında yer alıyor.

HALK TV'DEN DEĞİRMENCİ'YE VEDA PAYLAŞIMI

Değirmenci'nin vedasının ardından Halk TV, sosyal medya sitesi X (Twitter) üzerinden bir paylaşım yaparak Değirmenci'nin ayrılığını doğrulayarak kendisine bir veda mesajı yayınladı.

TİP DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Halk TV'nin mesajındaki Türkiye İşçi Partisi detayı ise dikkat çekti. Mesajda, Değirmenci'nin TİP saflarında mücadele edeceği belirtilirken, kendisine başarılar dilendi.

Değirmenci geçtiğimiz genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden İzmir milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. Değirmenci, seçim çalışmaları yaptığı dönemde de Halk TV'de sunduğu programa ara vermiş; seçimden sonra tekrar görevine dönmüştü.

Halk TV tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci bu akşam izleyicileri ile “ezene karşı mücadelenin bin bir yolu var. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon. Etkili de bir yol. Ama tek yol değil. Velhasılı kelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle” diyerek vedalaştı.

Halk TV ailesi ve arkadaşları olarak İrfan Değirmenci'ye bundan sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP) saflarında sürdüreceği mücadelede başarılar diliyoruz. Halk TV'ye katkıları için teşekkür ederken siyaset arenasında da gazetecilikte gösterdiği başarıyı tekrarlayacağına inanıyoruz. Yolun açık olsun İrfan Değirmenci."