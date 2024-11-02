Halk TV'den ayrılmıştı! Ünlü gazeteci Şirin Payzın yeni adresini açıkladı: Evime döndüm...

Payzın, son olarak Halk TV’de “Sözüm Var” programının moderatörlüğünü yapmıştı. Geçen Mayıs ayında kanaldan ayrıldıktan sonra eski platformuna geri döndü.

T24’te mi ? Valla uzun süre kalmayı düşünüyorum.. ????Trol kafası işte T24’e evime döndüm diyorum Washington anlıyorlar.. Bu süzmelere kaç para veriliyor çok merak ediyorum.. Sayıştay işini yapabilse .. Vergilerin ne kadarı gidiyor öğreniriz.. https://t.co/MWwvlJ7ste — Sirin Payzin (@siring) November 1, 2024

EVİNE GERİ DÖNDÜ

2018'den beri T24’te görev alan Payzın, burada haber programları ve söyleşiler yapacak. Ünlü gazeteci T24’te ABD seçimlerine ilişkin haber ve yorumlarıyla T24 ekranlarında yer alacak.

Payzın yeni adresini, sosyal medya üzerinden "Evime döndüm. ABD seçimlerini Washington’da izliyorum… Başlıyoruz!" ifadelerini kullandı.

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Şirin Payzın, gazetecilik kariyerine 1993 yılında Show TV Ana Haber bülteninde Ankara muhabiri olarak başladı.

1994'te ATV Haber’e geçerek Cumhurbaşkanlığı muhabirliği ve dış haberler muhabirliği yaptı. Suriye, İran ve Filistin gibi kriz bölgelerinde muhabirlik yaptı, önemli devlet adamlarıyla söyleşiler gerçekleştirdi.

1997’de Libya lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Röportajı ödülünü kazandı. 1998-2000 yılları arasında Belgrad’da NATO operasyonlarını ve Kosova savaşını takip etti.

2000 yılında CNN Türk'e geçen Payzın, kıdemli diplomasi muhabiri olarak birçok sıcak gelişmeyi yerinde izledi. 2005-2007 yılları arasında CNN Türk Ana Haber’i sundu, daha sonra 2008-2018 yılları arasında “Ne Oluyor?” programını hazırlayıp sundu. Bu programda çok sayıda önemli isimle özel röportajlar gerçekleştirdi.

Ayrıca, “Hepsi Birer Güldünya” belgeseliyle çeşitli ödüller kazandı ve Fransız haber kanalı TV 5'te yorumcu olarak görev yaptı. 2018'de T24’e katılan Payzın, burada haber programları ve makaleler yazdı.

Nisan 2020’den itibaren Halk TV’de “Sözüm Var” programını sundu ve 22 Mayıs 2024’te, “Sözüm Var bitti ama gazetecilik bitmez” diyerek Halk TV'den ayrıldığını açıkladı.