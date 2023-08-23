Halka silahlanma çağrısı yapan imam göreve döndü

Diyanet tartışma yaratacak bir karara daha imza attı. Son seçimlerden önce İstanbul Sultangazi’deki camide halka ‘silahlanma’ çağrısı yaptığı için açığa alınan imam Murat Gündoğdu, görevine yeniden başladı.

Halka silahlanma çağrısı yapan imam göreve döndü

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; harcamaları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Diyanet İşleri Başkanlığı, yine bir skandala imza attı. Silahlanma çağrısı yaptığı için açığa alınan imamın göreve geri döndüğü anlaşıldı.

28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Cebeci Camisi’nin imamı Murat Gündoğdu, Cuma namazı hutbesinde ‘silahlanma çağrısı’ yaptı.

Gündoğdu, “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan! Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor? Ermeni döllerinden ne çekiyor? Bu kadar şehitlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerin ardından camideki kimi yurttaşlar, imam Gündoğdu’ya tepki gösterdi. İmama tepki gösteren 53 yaşındaki Halit Demir isimli yurttaş ise tartaklanarak yaka paça camiden çıkarıldı. Yaşananların kamuoyuna yansıması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin soruşturma başlattığını, imam Gündoğdu’nun da ‘açığa alındığını’ duyurdu. Aradan geçen yaklaşık üç ayın sonrasında Gündoğdu’nun yeniden aynı camide imamlığa başladığı öğrenildi.

Sultangazi İlçe Müftülüğü, Gündoğdu’nun görevine geri döndüğünü bildirdi.

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