Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finalde

Halkbank, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Polonya'nın PGE Projekt Warszawa takımına 3-0 (25-20, 25-19, 25-20) mağlup oldu. İlk karşılaşmadan Ankara ekibi 3-1 galip ayrıldığı için mücadele altın sete taşındı. Altın sette rakibine 15-12'lik üstünlük kuran Halkbank adını dörtlü finale yazdırmayı başardı.
EN DEĞERLİ OYUNCU KOOY OLDU
Mücadelenin en değerli oyuncusu Halkbank'ın Hollandalı smaçörü Dick Kooy seçildi. Halkbank, 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yarı finalde Sir Sicoma Monini Perugia-Mint Vero Volley Monza eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.