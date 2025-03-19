Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finalde

Kaynak: İHA
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finalde

2025 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PGE Projekt Warszawa takımını eleyen Halkbank, adını dörtlü finale yazdırdı.

Halkbank, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Polonya'nın PGE Projekt Warszawa takımına 3-0 (25-20, 25-19, 25-20) mağlup oldu. İlk karşılaşmadan Ankara ekibi 3-1 galip ayrıldığı için mücadele altın sete taşındı. Altın sette rakibine 15-12'lik üstünlük kuran Halkbank adını dörtlü finale yazdırmayı başardı.

EN DEĞERLİ OYUNCU KOOY OLDU

Mücadelenin en değerli oyuncusu Halkbank'ın Hollandalı smaçörü Dick Kooy seçildi. Halkbank, 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yarı finalde Sir Sicoma Monini Perugia-Mint Vero Volley Monza eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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