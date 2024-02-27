Halkbank için kritik gün geldi çattı. Rıza Sarraf davasında kader anı

Rıza Sarraf davasında sanık olarak ABD’de yargılanan Halkbank’ın, İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ndeki duruşması, 28 Şubat Çarşamba günü Manhattan şehrinde yapılacak.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ve Halkbank’ın avukatlarının davada hazır bulunacağı açıklandı. Duruşmada, savcı ve avukatlar eşit sürede iddia ve savunmalarını sözlü olarak mahkeme heyetine aktaracak. İlgili taraflar, davayla ilgili ve daha önce sundukları yazılı iddia ve savunma dilekçelerinde yer alan argümanlarıyla ilgili mahkeme heyetinin sorularını da yanıtlayacak.

Duruşmaya katılacak mahkeme heyetinin, İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi Başkanı Debra Ann Livingston ve kıdemli yargıçlar Amalya L. Kearse, Jose A. Cabranes ve Joseph Blanco’dan oluşacağı bildirildi.

Halkbank tarafından ABD’nin en yüksek mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi’ne temyiz talebiyle taşıdığı davada mahkeme, Halkbank’ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında yargılamadan muaf olduğu iddiasını kabul etmese de bankanın içtihat hukuku kapsamında yargılanmasıyla ilgili itirazının, bir alt mahkeme olan İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nde değerlendirilmesine yönelik hüküm vermişti.

İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi Başkanı Debra Ann Livingston, daha önce geçtiğimiz yıl 11 Aralık’ta yapılacağı açıklanan temyiz duruşmasını, savcılığın talebiyle 28 Şubat’a ertelemişti.