Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde şoku yaşadı. Rakibine 3-1 kaybetti

Kaynak: AA
Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde şoku yaşadı. Rakibine 3-1 kaybetti
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İtalyan ekibi Cucine Lube'yi ağırladığı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-1 kaybetti.

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İtalya temsilcisi Cucine Lube ile karşılaştı.

Temsilcimiz, mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da yapılacak.

KARŞILAŞMAYA DAİR DETAYLAR

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Peter Szabo (Macaristan)

Halkbank: Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Perrin, Blankenau)

Cucine Lube: Anzani, Adis Lagumdzija, Nikolov, Chinenyeze, De Cecco, Yant (Balaso, Thelle, Bisotto, Diamantini)

Setler: 21-25, 21-25, 27-25, 22-25

Süre: 106 dakika (24, 25, 29, 28)

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