HalkTV canlı yayınına müdahale

Bakanların Narin Güran'ın mezarını ziyaret ettiği esnada HalkTV muhabirine emniyet güçlerince müdahale edildi.
Halk TV muhabiri Ferit Demir, Diyarbakır Valiliği önünde canlı yayına bağlandığı sırada Bakanlık korumaları görevlileri tarafından engellenmeye çalışıldı.
'ENGELLERİM' SÖZLERİ YAYINA YANSIDI
Ferit Demir görevlilere birkaç kez üst üste "Canlı yayındayım, ana habere bağlandım" demesine rağmen görevlilerin müdahale girişimi sürdü. Görevlilerden biri "Bakın engellerim" tehdidinde bulundu.
O anlar anbean Halk TV canlı yayınına yansıdı.