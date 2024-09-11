HalkTV canlı yayınına müdahale

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
HalkTV canlı yayınına müdahale

Halk TV muhabiri Ferit Demir canlı yayında Bakanlık korumaları tarafından engellendi. O anlar canlı yayında kameralara yansıdı.

Bakanların Narin Güran'ın mezarını ziyaret ettiği esnada HalkTV muhabirine emniyet güçlerince müdahale edildi.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, Diyarbakır Valiliği önünde canlı yayına bağlandığı sırada Bakanlık korumaları görevlileri tarafından engellenmeye çalışıldı.

'ENGELLERİM' SÖZLERİ YAYINA YANSIDI

Ferit Demir görevlilere birkaç kez üst üste "Canlı yayındayım, ana habere bağlandım" demesine rağmen görevlilerin müdahale girişimi sürdü. Görevlilerden biri "Bakın engellerim" tehdidinde bulundu.

O anlar anbean Halk TV canlı yayınına yansıdı.

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