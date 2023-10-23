Halsizliğe iyi gelen mucize ot

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Köpekgülü otu; Bedendeki güçsüzlük ve bitkinlik durumlarına karşı en iyi doğal ilaçtır.

HALSİZLİĞİN NEDENLERİ NELERDİR?

-Kişinin yaşadığı kansızlık, anemi sorunu

-Kişinin tiroid bezlerinin olması gerekenden daha az çalışması

-Kişinin bağ dokusundaki bazı hastalıkları

-Kişinin metabolizma çalışma sistemindeki bazı bozukluklar

-Kişinin ruhsal sorunlar yaşaması sonucu gerçekleşen depresyon hâlsizliğinin nedenleri arasında sayılır.

KÖPEKGÜLÜ OTU NASIL KULLANILIR?

2,5 tatlı kaşığı dolusu bu otu, ortalarından kesilip bir bardak suya konularak, su kaynama noktasına kadar ısıtılır.

Sonra ateş kısılarak 10-15 dakika daha ısıtma sürdürülür. İnsanı rahatsız eden tüylü çekirdeklerinin ayrılması için bunlar süzülür.