Yusuf Fehmi Genç dünya şampiyonu oldu

Başkent Bogota'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde podyuma çıkan milli halterci Genç, silkmede 182 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Genç'in bu başarısıyla Türkiye, dünya şampiyonasında erkeklerde 7 yıl sonra ilk kez altın madalya kazandı. Genç koparmada 140, silkmede 182, toplamda 322 kiloyla yarışmayı tamamladı.

Müsabaka sonrasında Genç'e madalyasını, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun verdi.

73 kiloda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek ise koparmada 145, silkmede 186, toplamda 331 kilo kaldırdı.

Madalya töreninin ardından açıklamada bulunan Genç, "Bizim dünya şampiyonası kampımız 3 ay sürdü. 2022'de gençler Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Büyükler dünya şampiyonasında yılın son madalyasını haneme yazdırdım. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na bu sayede zihinsel anlamda adapte olduğunu belirten ay-yıldızlı halterci, 2023'te büyükler Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni başarılar elde edeceğini söyledi.