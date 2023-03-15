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Haluk Bilginer sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Geçtiğimiz pazartesi akşamı 'Kundakçı' isimli tiyatro oyunununda sahnede fenalaşan ve ambulansla hastaneye götürülen Haluk Bilginer, taburcu olduğu gün seyircisinin karşısına çıktı. Bilginer, sahne sonrasında sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:21
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Haluk Bilginer taburcu olduktan sonra sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Haluk Bilginer sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
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Pazartesi akşamı Kadıköy'de 'Kundakçı' isimli tiyatro oyunuyla seyircisinin karşısına çıkan Haluk Bilginer, sahnede fenalaşmıştı. 68 yaşındaki Bilginer'in, Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki oyunun ikinci perdesinde tansiyonunun düştüğü belirtilmişti.

Usta sanatçı, çağrılan ambulansla hemen hastaneye götürülmüştü. Bilginer’in yapılan testler sonrasında gece saatlerinde taburcu olduğu açıklanmıştı.

Usta oyuncu, sağlık durumunun iyiye gitmesi ve doktorundan da onay alarak dün akşam saat 20:30'da 'Kundakçı' oyunuyla yine Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluştu.

Bilginer, sahne çıkışında arabasının içinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Usta oyuncu, "Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtim. Kalpte falan sorun yok" dedi. Keyfi yerinde olduğu görülen Haluk Bilginer için tedbir amacıyla tiyatro salonu önünde bir ambulans bekledi.

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